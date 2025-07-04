Knockin' on Steffens DoorJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 105: Knockin' on Steffens Door
44 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 12
In einem Mehrfamilienhaus werden seit einiger Zeit Diebstähle begangen: Als die Spur in den Keller des Hauses führt, entdecken die Beamten das Diebesgut und ein Nachtlager, doch von dem Dieb ist weit und breit nichts zu sehen. - Ein junger Mann gibt sich als alte Dame aus, fährt andere Leute mit seinem Elektrorollstuhl an und behauptet, dass dies lediglich ein Selbstversuch sei.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1