Auf Streife
Folge 18: Ob du behindert bist
44 Min.Ab 12
Vor einem Schwimmbad wird eine Frau im Badeanzug festgebunden. Die Polizisten erfahren von ihr, dass drinnen zwei Maskierte auf ihre querschnittsgelähmte Schwester losgegangen sind. - Aus einer Reinigung werden Einnahmen sowie der Arztkittel eines Kunden gestohlen. Was hat der Dieb vor? - Die Beamten schlichten zunächst eine Auseinandersetzung eines Paares, dann steht der Verdacht im Raum, dass die zukünftige Braut eine Heiratsschwindlerin ist.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1