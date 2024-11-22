Die Rückkehr der KinderhasserinJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 4: Die Rückkehr der Kinderhasserin
44 Min.Folge vom 22.11.2024Ab 12
Ein Elfjähriger wird beim Diebstahl von Magentabletten erwischt. Als er den Beamten erzählt, dass sie für seinen Freund sind, der von ominösen Keksen auf einem Spielplatz gegessen hat, ist Eile geboten. - Auf einer Hochzeit werden die Geldgeschenke des Brautpaares gestohlen. Eine Blutspur führt die Polizisten auf die richtige Spur. - Ein Mann vermutet einen Einbruch in sein Haus. Es stellt sich heraus, dass der mutmaßliche Einbrecher nicht die Absicht hatte zu stehlen ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1