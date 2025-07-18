Verflossenes DiebesglückJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 108: Verflossenes Diebesglück
44 Min.Folge vom 18.07.2025Ab 12
Eine verzweifelte Frau sucht an einem See nach ihrer Schwester, nachdem diese einen Hilferuf abgesetzt hat. Dort findet sie einen brutal niedergeschlagenen Taucher vor. Gefahr ist im Verzug, denn womöglich ist ihrer Schwester etwas ähnliches zugestoßen! - Die Beamten finden einen Mann, der in einer Mülltonne feststeckt und vermuten, dass er von einem Einbruch ablenken möchte.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1