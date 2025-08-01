Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 112vom 01.08.2025
Folge 112: Schuld und Sühne

44 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 12

Eine Mieterin wird kurzerhand vor die Tür gesetzt, weil sie seit mehreren Monaten keine Miete mehr zahlte. - Wegen Glasscherben in einem belegten Brötchen droht ein Mann zu ersticken! - Die Beamten werden zu einem Auffahrunfall gerufen. Die Fahrerin des vorderen Fahrzeugs beteuert ihre Unschuld, denn ein plötzlich auftretender Lichtblitz habe sie zu einer Vollbremsung gezwungen. - Und: Eine junge Frau verbarrikadiert sich aus Angst vor ihrem Nachbarn in ihrem PKW.

