Auf Streife
Folge 112: Schuld und Sühne
44 Min.Folge vom 01.08.2025Ab 12
Eine Mieterin wird kurzerhand vor die Tür gesetzt, weil sie seit mehreren Monaten keine Miete mehr zahlte. - Wegen Glasscherben in einem belegten Brötchen droht ein Mann zu ersticken! - Die Beamten werden zu einem Auffahrunfall gerufen. Die Fahrerin des vorderen Fahrzeugs beteuert ihre Unschuld, denn ein plötzlich auftretender Lichtblitz habe sie zu einer Vollbremsung gezwungen. - Und: Eine junge Frau verbarrikadiert sich aus Angst vor ihrem Nachbarn in ihrem PKW.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1