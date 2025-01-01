Auf Streife
Folge 21: Ernste Angelegenheit
45 Min.Ab 12
Als ein Senior das Liebesleben seines Enkels aufdeckt, will er dem mit allen Mitteln ein Ende setzen. Können die Beamten den wütenden Mann zur Räson bringen? Die Polizei wird auf eine 13-Jährige mit starken Bauchschmerzen aufmerksam. Das Mädchen behauptet, von zwei Männern brutal zusammengeschlagen und anschließend beklaut worden zu sein. Doch entspricht diese Aussage der Wahrheit?
