Auf Streife

Alles Ungute kommt von oben

SAT.1Staffel 8Folge 25vom 17.09.2021
Folge 25: Alles Ungute kommt von oben

44 Min.Folge vom 17.09.2021Ab 12

Ein Mann schießt mit seinem Gewehr eine Drohne ab, die angeblich seine Frau ausspioniert hat. Anhand von Fotos aus der Drohne können die Beamten den Startpunkt ausfindig machen. - Die Polizisten werden von einem anonymen Anrufer wegen Ruhestörung zu einem Mehrfamilienhaus gerufen, in dem eine heftige Party stattfindet. Vor der Haustür treffen sie die Eigentümerin der Wohnung, die gerade aus dem Uralub kommt.

