Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Der unglaubliche Stalk

SAT.1Staffel 8Folge 27
Der unglaubliche Stalk

Der unglaubliche StalkJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 27: Der unglaubliche Stalk

44 Min.Ab 12

Bei einem Einbruch in eine Arztpraxis wurde eine Adresse aus einer Krankenakte gestohlen. Als bei dieser gewaltsam eingebrochen wird, vermuten die Polizisten zuerst einen Stalker. Nach und nach kommen sie einem unglaublichem Familiengeheimnis auf die Spur. - Die Beamten müssen eine handfeste Auseinandersetzung zwischen einem Pizzakurier und einem Radfahrer schlichten, der dem Kurier in die offene Autotür gefahren ist. Doch was wollte der Pizzakurier in dieser verlassenen Gegend?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen