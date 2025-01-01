Auf Streife
Folge 30: Lovin' la diva loca
45 Min.Ab 12
Eine Supermarktkassiererin bemerkt einen seltsamen Lebensmittelkontrolleur und ruft die Polizei. Als plötzlich die Tochter des Mannes anruft und einen Einbruch in seine Wohnung meldet, überschlagen sich die Ereignisse. - Zwei Jugendliche randalieren auf einem Schulhof. Als die Beamten eintreffen, sind sie verschwunden. - Die Beamten werden auf einen Streit zwischen einem Passanten und einer Schwangeren aufmerksam. Der Passant behauptet, die Frau vom Rauchen abhalten zu wollen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1