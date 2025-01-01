Auf Streife
Folge 31: Fünf vor zwölf
44 Min.Ab 12
Die Chefin eines Handwerkerbetriebes wird in eine Abstellkammer gesperrt. Ihr Mann glaubt, dass sie eine Affäre mit einem Mitarbeiter hat und hätte ein Motiv. - Einer Frau wird auf dem Parkplatz das Handy aus dem Auto gestohlen, und eine weitere Frau, die dort Nikolaus-Präsente verteilt, gerät unter Verdacht der Komplizenschaft. - Ein Streit um Sperrmüll führt die Beamten auf die Spur eines verschwundenen Lottoscheins. Können die Polizisten dessen Verbleib ermitteln?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1