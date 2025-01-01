Auf Streife
Folge 32: Till und Fabian
44 Min.Ab 12
Bei einem Rachefeldzug gerät beinahe das Haus eines Optiker-Paars in Brand! Diese können sich nicht erklären, wer es auf sie abgesehen hat. - Die Polizisten werden wegen eines Unfalls gerufen, können vor Ort aber keine Unfallbeteiligten mehr entdecken. Stattdessen begegnet ihnen ein Mann, der mit Handschellen an einen Bewusstlosen gefesselt ist. Haben die beiden etwas mit dem vermeintlichen Unfall zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1