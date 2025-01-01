Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verliebt, verlobt, verarscht

SAT.1Staffel 8Folge 35
Folge 35: Verliebt, verlobt, verarscht

45 Min.Ab 12

Die Beamten müssen sich um eine Braut kümmern, deren Brautkleid kurz vor der Hochzeit völlig zerstört wurde. Sie kann sich nicht erklären, wer ihr so etwas antun will. - Als eine Frau bemerkt, dass sie und ihre Freundin von einer fahrenden Kamera verfolgt werden, vermutet sie zunächst einen Spanner. - Durch einen Garagenbrand stoßen die Beamten auf eine konfliktgeladene Situation in einer Patchwork-Familie. Hier könnte jeder für den Brand verantwortlich sein.

SAT.1
