Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Tort mit Torte

SAT.1Staffel 8Folge 36
Tort mit Torte

Tort mit TorteJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 36: Tort mit Torte

44 Min.Ab 12

Ein Mann erlebt an seinem Geburtstag einen bunten Strauß an bösen Überraschungen. Wer hat es auf ihn abgesehen? - Eine Frau wird verdächtigt, die eigene Sambatruppe sabotiert zu haben, da sie wegen ihres Übergewichts vorerst von weiteren Auftritten ausgeschlossen wurde. Doch dann erscheint ein Video im Netz, das die gesamte Gruppe in der Umkleidekabine zeigt. - Ein Nachbar erwischt eine vermeintliche Einbrecherin.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen