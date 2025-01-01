Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Betreuungsnot

SAT.1Staffel 8Folge 41
Betreuungsnot

BetreuungsnotJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 41: Betreuungsnot

45 Min.Ab 12

Aufgrund mangelnder Kita-Plätze kommt es in einer Kita zu einem heftigen Tumult: Wütende Eltern haben Absagen erhalten, obwohl ihnen der Platz bereits zugesichert wurde. Ein Familienvater verdächtigt seine Nachbarin, mit Viagra zu dealen. Als die Beamtem ihre Wohnung durchsuchen, erhärtet sich der Verdacht gegen sie und ihren Ex-Mann.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen