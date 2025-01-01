Auf Streife
Folge 42: Farbe im Spiel
44 Min.Ab 12
Zwei Maler werden von einer jungen Frau beschuldigt, ihr Tablet während der Malerarbeiten geklaut zu haben. Außer ihrer Freundin war niemand in der Wohnung, und die würde zu so etwas nicht fähig sein. Eine Frau wird von ihrer besten Freundin bewusstlos in einem Park aufgefunden. Die Beamten entdecken einen Obdachlosen, der womöglich ein wichtiger Zeuge sein könnte.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1