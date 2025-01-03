Auf Streife
Folge 47: Destruction Debby
44 Min.Folge vom 03.01.2025Ab 12
Ein Fahrlehrer wird in seiner Fahrschule brutal niedergeschlagen, beide Fahrschulautos werden gestohlen. Kurze Zeit später werden die Autos gesichtet. - Eine Frau gibt sich als gute Freundin einer verstorbenen Dame aus und behauptet, sich aus Sorge Zutritt zur versiegelten Wohnung verschafft zu haben. Doch dann taucht die Enkelin auf. - Ein Mann wird in einem Wohnwagen eingesperrt und ruft seine Frau zur Hilfe, die die Beamten alarmiert. Kurz darauf verschwindet die Tochter.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
