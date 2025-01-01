Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 50
44 Min.Ab 12

Bei einem Überfall auf eine Apotheke werden mehrere Cremes gestohlen. Nicht weit entfernt randaliert eine Kundin wegen des Hautausschlags, den sie von den Cremes bekommen hat. - Ein Verkehrsunfall vor einem Mehrfamilienhaus soll sich als gemeiner Streich herausstellen. - Ein Hausmeister wird beschuldigt, eine versteckte Kamera in der Umkleide montiert zu haben, um Mädchen einer Volleyballmannschaft zu filmen. Durch Zufall gerät ein kleiner Junge in den Fokus der Ermittlungen.

