Auf Streife
Folge 58: Rote Karte für den Trainer
43 Min.Ab 12
Ein Handballtrainer holt Kinder zum Training ab und streift bei der Abfahrt einen anderen Pkw. Der der Wagen verliert Benzin - die Insassen sind in großer Gefahr! - Zwei ominöse Handwerker sind gerade dabei den Schrank einer Frau zu zerschlagen. Die Bewohnerin ist schockiert, denn sie hatte gar keine Handwerker bestellt. - Auf offener Straße verfolgt ein Mann eine junge Frau in einem sexy Outfit mit einer Handykamera!
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1