SAT.1Staffel 8Folge 58
43 Min.Ab 12

Ein Handballtrainer holt Kinder zum Training ab und streift bei der Abfahrt einen anderen Pkw. Der der Wagen verliert Benzin - die Insassen sind in großer Gefahr! - Zwei ominöse Handwerker sind gerade dabei den Schrank einer Frau zu zerschlagen. Die Bewohnerin ist schockiert, denn sie hatte gar keine Handwerker bestellt. - Auf offener Straße verfolgt ein Mann eine junge Frau in einem sexy Outfit mit einer Handykamera!

SAT.1
