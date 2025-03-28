Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 59vom 28.03.2025
44 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12

Eine Schülerin wird von einem Auto angefahren. Ihre Freundin erkennt den Pkw als den des Lehrers. War er es tatsächlich und ist dann geflüchtet? Auf Streife beobachten die Beamten etwas Seltsames: Auf der Straße entkleidet sich eine Frau mehrerer Lagen und verstaut sie hastig im Kofferraum eines Wagens. Auf Streife kommt den Polizisten plötzlich eine junge Frau aus einem Bürogebäude entgegen gerannt. Vielleicht ist sie so schnell unterwegs, weil sie Büronadeln im Hintern hat?

