Auf Streife

Räuberpistole

SAT.1Staffel 8Folge 60
Räuberpistole

Auf Streife

Folge 60: Räuberpistole

45 Min.Ab 12

Eine Restaurantbesitzerin bangt um die Sicherheit ihres Lokals, da es zum wiederholten Male gewaltsame Einbrüche gab. Steckt der Konkurrent des Nachbarlokals dahinter? Eine abhandengekommene Mülltonne scheint der Auslöser eines heftigen Nachbarschaftsstreit zu sein. Und: Eine Politesse beschuldigt mehrere Autofahrer, gefälschte Parkscheine zu benutzen. Auch eine junge Frau mit Behinderung wird verdächtigt, ihren Behindertenausweis gefälscht zu haben.

