SAT.1Staffel 8Folge 61
Folge 61: Waffentheater

44 Min.Ab 12

Eine Schusswaffe sorgt während der Probe einer Theater-AG für Chaos. Einer der Schüler wird angeschossen. Ein zufällig aufgenommenes Handyvideo offenbart den Beamten den Täter. - Um ihre Schwester zu schützen greift eine Teenagerin deren Freund an, da dieser sie angeblich betrogen hat. Die Beamten werden Zeugen einer gemeinen Intrige. - Einer Gastronomin wird der Transporter ihres Cateringunternehmens geklaut. Vom Täter fehlt jede Spur.

