Auf Streife
Folge 64: Massiert und beklaut
44 Min.Ab 12
Eine Masseurin wird beschuldigt, ihren Patienten die Wertsachen aus der Wohnung gestohlen zu haben. Diese beteuert allerdings vehement ihre Unschuld. Ein kleiner Junge hat sich an einen Baum im Garten gekettet und ein Mann komt mit der laufenden Motorsäge direkt auf ihn zu. Ein verzerrtes Schönheitsideal ist noch lange kein Grund einen Diebstahl zu begehen. Können die Beamten einen Botox-Dieb zur Vernunft bringen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
