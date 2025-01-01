Auf Streife
Folge 65: Taxi Nr. 303 antwortet nicht
43 Min.Ab 12
Ein Taxi samt Insassen wird von einem Maskierten entführt, der es auf die Taxifahrerin abgesehen hat. - Eine angetrunkene Minderjährige flieht vor ihrer deutlich älteren männlichen Begleitung aus einem Taxi. Der Mann behauptet ihr Vater zu sein, der seine betrunkene Tochter nach Hause bringen will. - Die Beamten werden zu einem Elektroladen gerufen, vor dem sich ein junger Mann schutzsuchend in ein Taxi eingeschlossen hat.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1