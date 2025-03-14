Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 67vom 14.03.2025
44 Min.Folge vom 14.03.2025Ab 12

Die Beamten werden zu einem Verkehrsunfall gerufen: Ein nachträglich platziertes Stoppschild sorgt für Aufregung, denn vor dem Unfall stand es noch nicht da. In einem Supermarkt wird ein verlassenes Baby vorgefunden. Von der Babysitterin fehlt jede Spur. Die Aufnahmen der Überwachungskamera deuten auf eine gewalttätige Auseinandersetzung hin.

