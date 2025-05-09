Auf Streife
Folge 68: Räuberfine
45 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12
Ein kleines Mädchen wird beim Klauen im Supermarkt erwischt und flieht zu ihrer neuen Freundin. Die Beamten befürchten, dass die ominöse Freundin die Kleine zum Klauen genötigt hat. - Eine Nachtwanderung gerät außer Kontrolle: Ein Maskierter bewirft die Jugendlichen mit illegalen Böllern! Es sieht alles danach aus, als wolle sich jemand an dem Aufseher der Gruppe rächen.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1