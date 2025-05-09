Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 8 Folge 68 vom 09.05.2025
Folge 68: Räuberfine

45 Min. Ab 12

Ein kleines Mädchen wird beim Klauen im Supermarkt erwischt und flieht zu ihrer neuen Freundin. Die Beamten befürchten, dass die ominöse Freundin die Kleine zum Klauen genötigt hat. - Eine Nachtwanderung gerät außer Kontrolle: Ein Maskierter bewirft die Jugendlichen mit illegalen Böllern! Es sieht alles danach aus, als wolle sich jemand an dem Aufseher der Gruppe rächen.

SAT.1
