Auf Streife
Folge 71: Denn Sie wussten was er tut, dachten Sie
44 Min.Ab 12
Eine junge Frau gerät in Verdacht ihren Ex-Freund aus Rache öffentlich als Sexualstraftäter zu beschuldigen. In einem Schwimmbad wird ein Jugendlicher Opfer einer gemeinen Intrige. Obwohl er in großen Schwierigkeiten steckt, schweigt er darüber. Ein wertvolles Fahrrad wird aus einem Fahrradladen geraubt: Glücklicherweise konnte eine Zeugin den Tathergang beobachten und den Beamten ein Foto des Fluchtautos zeigen.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
