Auf Streife
Folge 72: Hautsache
44 Min.Ab 12
Nach einer durchzechten Nacht wird eine Teenagerin mit einer unschönen Tätowierung am Bauch im Laden der Mutter aufgefunden. Für ein perfektes Selfie riskiert eine junge Frau beinahe ihr Leben und beschuldigt einen Straßenreiniger, sie aus einem Fenster geschubst zu haben. Einem Monteur wird vorgeworfen, eine Kinder-Treppenschutztür mangelhaft montiert und die Auftraggeberin sexuell belästigt zu haben.
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
