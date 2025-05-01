Auf Streife
Folge 76: K.F.Z.
44 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 12
An einer Ampel bemerkt ein Mann das Auto seiner Freundin, das von einem Fremden gefahren wird. Aber das Auto sollte eigentlich in der Werkstatt sein. Ein WG-Casting gerät außer Kontrolle, als der Hauptmieter die Bewerberin sexuell belästigt. Denn plötzlich taucht der Freund des Opfers auf. Und: Ein Vater wirft seiner Ex-Frau vor, Alkoholikerin zu sein und möchte ihr die gemeinsame Tochter wegnehmen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1