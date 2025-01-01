Auf Streife
Folge 78: Ge-Cloud
45 Min.Ab 12
Einer jungen Frau werden Smartphone und Portemonnaie geklaut! Doch sie hat immer noch Zugriff auf die Bilder aus der Cloud. In einem Bordell scheint eine Prostituierte ihren Freier angegriffen und um sein Geld betrogen zu haben. Eine riesige Spinne treibt in der Wohnung einer jungen Frau ihr Unwesen! Als die Beamten eintreffen, entdecken sie nicht nur das Tier.
