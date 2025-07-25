Auf Streife
Folge 81: Bitterkalte Rache
45 Min.Folge vom 25.07.2025Ab 12
Ein Mann wird am frühen Morgen niedergeschlagen und nackt ausgesetzt, bis eine Frau ihn findet und die Polizei verständigt. - In einer Kneipe nutzt eine verliebte Tochter die Abwesenheit der Mutter, um ihren Freund zu heiraten. - Ein Hundehalter legt Köder mit Schlafmittel aus, um seinen entlaufenen Hund einzufangen. - Während der Entsorgung des Sperrmülls ihrer Oma erfährt die Enkelin, dass sie eine hohe Geldsumme in einem der Möbelstücke versteckt hat.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1