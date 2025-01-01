Auf Streife
Folge 82: Fremdge(h)n
45 Min.Ab 12
In einem Sonnenstudio wird eine Teenagerin von ihrem besten Freund überfallen. Zunächst kann sie sich nicht erklären, warum er das getan hat. - In einer Vierer-WG decken die Beamten ein perfides Spiel des jungen Hauptmieters auf. Kurz darauf wird er bewusstlos im Badezimmer aufgefunden. - Während einer Team-Building-Maßnahme in einer Kletterhalle stürzt ein Chef von einer Kletterwand. Unfall oder Absicht?
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1