SAT.1Staffel 8Folge 85vom 16.05.2025
45 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12

In einem Mehrfamilienhaus wird ein Verteiler für Telefon und Internet zerstört. Eine aufgeregte Mieterin scheint bereits einen Verdächtigen zu haben. - Eine lesbische Handballtrainerin wird beschuldigt, eine Kamera in die Umkleide der jungen Handballerinnen montiert zu haben. - Ein wütender Mann versucht einen Blitzer zu zerstören. Doch dann erzählen ihm die Beamten, dass es sich dabei um eine Attrappe handelt.

