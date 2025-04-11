Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 86vom 11.04.2025
44 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12

Die Beamten werden wegen eines Diebstahls zu einem Schuhladen gerufen. Dort finden sie die Stieftochter der Inhaberin eingesperrt im Hinterzimmer vor. Weil eine junge Frau in einem Restaurant ihr Baby stillt, rastet ein Gast aus und ruft die Polizei. Welche Geschichte die Polizisten vor Ort erwartet, macht alle Beteiligten sprachlos. Mitten in der Nacht wird ein Auto gestohlen, in dem noch eine betrunkene junge Frau saß.

