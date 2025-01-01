Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 8Folge 87
Folge 87: Das Horn Ultimatum

44 Min.Ab 12

Weil seine hochschwangere Freundin entführt wurde, nimmt ein Mann mit einem Blaulicht die Verfolgung auf. Die Beamten schalten sich ein. In einem Friseursalon hat eine junge Kundin nach dem Haarewaschen grünes Haar. Sie beschuldigt die Auszubildende. Aus welchem Grund sollte sie ihrer Kundin das antun? In einem Klamottenladen wurde ein Diebstahl begangen. Dann wird auch noch das Kreditkartenkonto des Freundes einer Verdächtigen gehackt.

