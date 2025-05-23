Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 89vom 23.05.2025
44 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12

Der Freund einer WG-Bewohnerin wird beschuldigt, eine ihrer Mitbewohnerinnen sexuell belästigt zu haben. Es stellt sich heraus, dass der junge Mann diese Tat nicht freiwillig begangen hat. - Auf Streife ertappen die Beamten zwei Jugendliche, die sich an dem Inhalt eines Postkastens bedienen. Doch die Jungs sind nicht die Einzigen, die ein enormes Interesse an dem Briefkasten haben.

