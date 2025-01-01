Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 93
44 Min.Ab 12

Zwei Tagesmütter werden von aufgebrachten Eltern wegen skandalöser Zustände in der Krippe an den Pranger gestellt. Wer möchte ihnen durch Rufmord schaden? Zwei Betrüger geben sich als Handwerker aus und berauben eine ältere Frau in ihrer Wohnung. Allen Hinweisen nach steckt ihr Hausverwalter hinter dem üblen Betrug! Bei einer Schönheits-Wahl wird eine Kosmetikerin beschuldigt, einem Konkurrenten ihres Mannes optischen Schaden zugefügt zu haben.

