Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung

Mission 7

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 1vom 30.12.2025
Folge 1: Mission 7

46 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12

Im Jahr 2013 geht das Atom-U-Boot "Jimmy Carter" auf die berüchtigte Mission 7. Nach zwei Monaten unter Wasser taucht es schließlich auf Hawaii an die Oberfläche und wird mit einer der größten Auszeichnungen des US-Militärs versehen. Was geschah während der scheinbar so erfolgreichen Spionage-Mission der "Jimmy Carter"?

