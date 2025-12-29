Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 5vom 29.12.2025
Folge 5: Red Eagles

44 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12

Mike Baker untersucht heute, ob die US-Regierung ein außerordentliches Geschwader wieder zum Leben erweckt hat. Es handelt sich um die Red Eagles, die im Zuge von Spionageaktivitäten eingesetzt werden.

