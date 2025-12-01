Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung
Folge 4: Absolute Macht
45 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Die Abkürzung PEADS steht für Presidential Emergency Action Documents und bezeichnet im Vorhinein abgestimmte Handlungsweisen, um präsidentielle Autorität durchzusetzen, die nur in außerordentlichen Notlagen zur Anwendung kommen.
Genre:Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Produktion:US, 2019
