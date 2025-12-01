Aufgedeckt! Geheimprojekte der US-Regierung
Folge 3: Das Havanna-Syndrom
46 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Unter dem Namen MK Ultra beginnt 1953 ein kontroverses Geheimdienst-Projekt der US-Regierung. In dessen Mittelpunkt steht die Entwicklung eines Wahrheitsserums, das im Rahmen der Forschung tausenden Menschen verabreicht wurde. Ist Gedankenkontrolle durch Verabreichung einer Flüssigkeit wirklich möglich?
