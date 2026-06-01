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Außer Kontrolle

Außer Kontrolle: Die Katastrophe am Mount St. Helens

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 19vom 26.06.2026
Außer Kontrolle: Die Katastrophe am Mount St. Helens

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Außer Kontrolle

Folge 19: Außer Kontrolle: Die Katastrophe am Mount St. Helens

55 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12

Im Mai 1980 bricht der Vulkan St. Helen im Süden des US-Bundesstaates Washington aus. Trotz intensiver Überwachung waren Forschende nicht in der Lage, den Ausbruch vorherzusagen und Schutzmaßnahmen einzuleiten. Die Eruption veränderte die Landschaft und das Lebensumfeld dramatisch.

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