Außer Kontrolle: Die Katastrophe am Mount St. HelensJetzt kostenlos streamen
Außer Kontrolle
Folge 19: Außer Kontrolle: Die Katastrophe am Mount St. Helens
55 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Im Mai 1980 bricht der Vulkan St. Helen im Süden des US-Bundesstaates Washington aus. Trotz intensiver Überwachung waren Forschende nicht in der Lage, den Ausbruch vorherzusagen und Schutzmaßnahmen einzuleiten. Die Eruption veränderte die Landschaft und das Lebensumfeld dramatisch.
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Genre:Dokumentation, Natur, Umwelt, Geschichte
Produktion:FR, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Newen Distribution