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Außer Kontrolle

Außer Kontrolle: Tsunami-Alarm am Mittelmeer

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 21vom 26.06.2026
Außer Kontrolle: Tsunami-Alarm am Mittelmeer

Außer Kontrolle: Tsunami-Alarm am MittelmeerJetzt kostenlos streamen

Außer Kontrolle

Folge 21: Außer Kontrolle: Tsunami-Alarm am Mittelmeer

52 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12

Im Oktober 1979 überschwemmt ein Tsunami an der Cote d'Azur mehrere Stadtteile. Neben der zerstörten Infrastruktur kostet die Naturkatastrophe mehreren Menschen das Leben.

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