Außer Kontrolle: Pinatubo - Der Killer-VulkanJetzt kostenlos streamen
Außer Kontrolle
Folge 15: Außer Kontrolle: Pinatubo - Der Killer-Vulkan
53 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12
Am 15. Juni 1991 ereignet sich auf den Philippinen einer der verheerendsten Vulkanausbrüche der Geschichte. Von den Wissenschaftlern als schlafender Vulkan eingeschätzt, explodiert der Mount Pinatubo mit extremer Wucht. Hunderte Menschen kommen ums Leben, tausende verlieren ihre Lebensgrundlage.
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Genre:Dokumentation, Natur, Umwelt
Produktion:FR, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Newen Distribution