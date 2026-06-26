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Außer Kontrolle

Außer Kontrolle: Das Flammeninferno im Mont-Blanc-Tunnel

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 20vom 26.06.2026
Außer Kontrolle: Das Flammeninferno im Mont-Blanc-Tunnel

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Außer Kontrolle

Folge 20: Außer Kontrolle: Das Flammeninferno im Mont-Blanc-Tunnel

52 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12

Die Dokumentation beschreibt die tragischen Ereignisse, die sich am 24. März 1999 im Tunnel unter dem Mont Blanc ereigneten. Ein LWW geriet in Brand, und 39 Menschen starben einen qualvollen Tod in den Flammen. Hätten die Sicherheitssysteme nicht versagt, wären einige von ihnen noch am Leben.

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