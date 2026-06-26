Außer Kontrolle: Das Flammeninferno im Mont-Blanc-TunnelJetzt kostenlos streamen
Außer Kontrolle
Folge 20: Außer Kontrolle: Das Flammeninferno im Mont-Blanc-Tunnel
52 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12
Die Dokumentation beschreibt die tragischen Ereignisse, die sich am 24. März 1999 im Tunnel unter dem Mont Blanc ereigneten. Ein LWW geriet in Brand, und 39 Menschen starben einen qualvollen Tod in den Flammen. Hätten die Sicherheitssysteme nicht versagt, wären einige von ihnen noch am Leben.
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Genre:Dokumentation, Natur, Umwelt
Produktion:FR, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Newen Distribution