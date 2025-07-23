Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 10: Episode 10
44 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12
Kellie und Henri haben ihr Saisonziel bereits erreicht, nun stellt sich für Henri erneut die Frage, ob es an der Zeit ist, in schweres Gerät zu investieren. Die "Dirt Dogs" hoffen derweil inständig, dass ihre Heap-Leach-Anlage genug Gold liefert, um das Saisonziel zu erreichen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.