Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 7: Episode 7
44 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12
Scott und Tori erhalten wertvolle Tipps und Tricks rund um die Goldsuche. Ted und Lecky müssen sich bei Fresh Creek durch harten Boden graben, um an die darin vergrabenen Goldnuggets zu gelangen. Doch lohnt sich die Knochenarbeit bei sengender Hitze?
