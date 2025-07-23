Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Folge 9: Episode 9
44 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12
Das Goldsucher-Team "Dirt Dogs" arbeitet mit Hochdruck an einem Alles-oder-Nichts-Projekt namens Heap Leach. Unter schlechtem Wetter bauen sie mit Unterbrechungen an einer Anlage, die ihnen das Saisonziel sichern soll. Auf ihrem abgelegenen Standort bei Bulong bereiten sich die "Gold Gypsies" auf den letzten großen Angriff zur Erreichung ihres Saisonziels vor - und entdecken dabei, was wahre "Buschkameradschaft" bedeutet.
Genre:Dokumentation
Produktion:AU, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© DCD Rights Ltd.