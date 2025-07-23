Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Episode 9

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 9vom 23.07.2025
Episode 9

Episode 9Jetzt kostenlos streamen

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 9: Episode 9

44 Min.Folge vom 23.07.2025Ab 12

Das Goldsucher-Team "Dirt Dogs" arbeitet mit Hochdruck an einem Alles-oder-Nichts-Projekt namens Heap Leach. Unter schlechtem Wetter bauen sie mit Unterbrechungen an einer Anlage, die ihnen das Saisonziel sichern soll. Auf ihrem abgelegenen Standort bei Bulong bereiten sich die "Gold Gypsies" auf den letzten großen Angriff zur Erreichung ihres Saisonziels vor - und entdecken dabei, was wahre "Buschkameradschaft" bedeutet.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Australian Gold - Schatzsuche Down Under
Kabel Eins Doku
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Alle 4 Staffeln und Folgen