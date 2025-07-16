Zum Inhalt springenBarrierefrei
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Episode 2

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 2vom 16.07.2025
Australian Gold - Schatzsuche Down Under

Folge 2: Episode 2

44 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12

Während die Gold-Gypsies Chris und Greg Clark ihre Saison mit einem herben Rückschlag beginnen, stoßen die Dirt Dogs zufällig auf einen möglichen Jackpot. Unterdessen schlagen sich die Prospektoren Ted und Lecky Mahoney mit voller Wucht auf die Spur des Goldes.

Kabel Eins Doku
