Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 23.03.2016: Folge 4
22 Min.Folge vom 23.03.2016Ab 6
In dieser Folge liefern sich die „Koffer-Jäger“ in Halifax einen heiß umkämpften Bieterwettstreit. Die kanadische Hafenstadt in der Provinz Nova Scotia ist von der Seefahrt und militärischer Logistik geprägt. Dort wurden viele Opfer der Titanic-Katastrophe begraben. Originalgegenstände, die sich einst auf dem berühmten Passagierschiff befanden, das bei seiner Jungfernfahrt im Jahr 1912 südöstlich von Neufundland mit einem Eisberg kollidierte und anschließend im Nordatlantik versank, könnten die erfahrenen Schnäppchenjäger garantiert mit Profit weiterverkaufen.
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Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.