Baggage Battles - Die Koffer-Jäger
Folge vom 06.04.2016: Folge 6
22 Min.Folge vom 06.04.2016Ab 12
Ausgestopfte Kojoten verkaufen sich super, deshalb haben die „Koffer-Jäger“ das begehrte Objekt in Tampa, Florida, sofort auf dem Einkaufszettel. Valerie hat auf der Auktion zudem ein Freimaurerschwert mit handgearbeiteten Verzierungen entdeckt. Solche Fundstücke lassen sich als Bühnenrequisiten ebenfalls leicht an den Mann bringen. Und Billy will im Sunshine-State mit der Unterschrift eines Diktators Kasse machen. Der erfahrene Schnäppchenjäger setzt beim Bieterwettstreit auf ein Che-Guevara-Poster mit der Original-Signatur von Fidel Castro.
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Genre:Reality, Auktion
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.